Во Львовской области блокировали канал нелегальной миграции

Группа из местных жителей занималась изготовлением фальшивых документов

Фото: СБУ

Во Львовской области разоблачили механизм нелегальной миграции иностранцев в страны Европы. Как оказалось, группа из пятерых жителей региона занималась изготовлением фальшивых документов для пребывания иностранцев на территории Украины и выезда в страны ЕС.

Во время обысков по месту жительства у фигурантов обнаружили иностранные внутренние паспорта, паспорта для выезда за границу, водительские удостоверения, пустые бланки свидетельств о рождении, свидетельства на временное пребывание в Украине, штампы, штемпели и печати. Об этом сообщает в СБУ.

Сейчас продолжаются следственные действия по поискам остальных лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, недавно сотрудники СБУ блокировали на Закарпатье незаконный канал миграции иностранцевчерез украинскую границу.

Ранее в Польше задерживали граждан Украины, которых подозревали в незаконной легализации иностранцев. В частности, за это арестовали украинцев в Люблине.

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Также во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.

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