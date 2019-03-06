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Во Львовской области более двух часов тушили мощный пожар

Сегодня, 10:03

ЧП произошло на предприятии по производству комбикорма

Фото: Facebook
Во Львовской области более двух часов тушили мощный пожар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f7e/1a5/5c7f7e1a5d666.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f7e/1a5/5c7f7e1a5d666.jpg Запад ЧП произошло на предприятии по производству комбикорма

Во Львовской области тушили пожар на территории комбикормового завода. Возгорание произошло в одноэтажном здании зерносклада 5 марта в 22:01 в райцентре Каменка-Бугская.

"В ночь на 6 марта, около  00:18 пожар был ликвидирован. Огнем уничтожена крыша здания на площади 1800 квадратных метров и 500 тонн семян. Жертв и пострадавших нет", – сообщают в ГСЧС.

К тушению пожара привлекалось 58 человек и 12 единиц техники.

Ранее  Хмельницкой области горел завод по изготовлению полиэтиленовых изделий.

А недавно Под Львовом произошел мощный пожар на заводе по производству подсолнечного масла. Огонь вспыхнул в металлической сушке с семенами.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег пожар, завод, Львов, возгорание

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