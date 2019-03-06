Во Львовской области более двух часов тушили мощный пожар
ЧП произошло на предприятии по производству комбикорма
Во Львовской области тушили пожар на территории комбикормового завода. Возгорание произошло в одноэтажном здании зерносклада 5 марта в 22:01 в райцентре Каменка-Бугская.
"В ночь на 6 марта, около 00:18 пожар был ликвидирован. Огнем уничтожена крыша здания на площади 1800 квадратных метров и 500 тонн семян. Жертв и пострадавших нет", – сообщают в ГСЧС.
К тушению пожара привлекалось 58 человек и 12 единиц техники.
Ранее Хмельницкой области горел завод по изготовлению полиэтиленовых изделий.
А недавно Под Львовом произошел мощный пожар на заводе по производству подсолнечного масла. Огонь вспыхнул в металлической сушке с семенами.
Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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