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Во Львовской области более двухсот школ закрыли на карантин

Вчера, 16:12

С начала текущего года в регионе заболели около трех тысяч человек, большая половина из них – дети

Фото: Facebook
Во Львовской области более двухсот школ закрыли на карантин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2d3/e00/5c62d3e00a827.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2d3/e00/5c62d3e00a827.jpg Запад С начала текущего года в регионе заболели около трех тысяч человек, большая половина из них – дети

В школах Львовской области приостановлены занятия из-за заболеваемости гриппом и корью. С начала 2019 года в регионе зарегистрировали 3073 заболевших корью, из них 2034 детей, что составляет более 60% от всего детского населения.

"Образовательный процесс приостановлен из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ в 231 учебном заведении: во всех школах города Дрогобыча, Каменка-Бугского района, отдельные школы Городокского, Яворовского, Перемышлянського, Бугского, Бродовского, Жидачивского, Пустомытовского, Городокского, Самборского и Николаевского районов. По той же причине не работает Экономический лицей (Львов) и одна школа Бисковичской ОТО", – отметила директор департамента образования и науки Львовской ОГА Любомира Мандзий.

По информации чиновников, в области 108 школ, где уровень вакцинации против кори ниже 90%, кроме этого, таких 79 школ насчитали во Львове.

Следовательно, с 18 февраля во Львовской области стартует масштабная кампания по вакцинации, которую будут проводить в кабинетах прививок поликлиник по информированным согласием родителей.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала сезона два с половиной миллиона украинцев заболели ОРВИ и гриппом, а 25 человек – умерли.

Также мы писали, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп, с помощью которых врачи определяют – у больного обычная простуда или же грипп.

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Тег школа, грипп, карантин, корь

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