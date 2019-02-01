Во Львовской области браконьеры растерзали беременную самку лося

По информации лесников, мясо животного, которое вынашивает плод, для человека очень опасно

Фото: Facebook

Во Львовской области браконьеры растерзали беременную самку лося //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/416/344/5c541634498a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/416/344/5c541634498a2.jpg 2019-02-01T11:51:00+02:00 Запад По информации лесников, мясо животного, которое вынашивает плод, для человека очень опасно

Во Львовской области браконьеры убили беременную самку лося, которая могла родить двух лосят. Как оказалось, утром, 31 января, егерь Василий Сердюк вывозя корма на свой обход по автомобильной дороге Узловое – Буск, которая идет через лесной массив, увидел на снегу следы крови.

"Следуя по кровавым следам, он наткнулся на остатки растерзанного животного. В кроваво-снежной каше были останки лосихи. От несчастного животного изверги оставили голову без языка, ноги, куски кожи и внутренности, среди которых – два сформированных эмбриона", – сообщают в ГП "Бугское лесное хозяйство".

К сведению браконьеров – мясо беременного животного для человека вредно, поскольку насыщено гормонами, а последние могут вызвать у людей различные заболевания.

На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа Национальной полиции Бугского района для проведения расследования факта незаконной охоты.

Стоит добавить, что в последний день января завершился сезон охоты на самцов оленя, кабана. Большинство охотничьих хозяйств и коллективов успешно закончили этот сезон еще в воскресенье, 27 января. Но кроме охотников, есть еще и преступники-браконьеры.

"С давних времен наши предки и даже папуасы, не убивали самок животных период беременности. Но для современных браконьеров не существует ни правил, ни законов, ни чести ни совести. Они хорошо вооружены, имеют приборы ночного видения, тепловизоры и полноприводные автомобили, а также бесчестных покровителей, которые прикрывают их преступления. Из-за этого и позволяют себе творить такое беззаконие", – добавляют лесники.

Напомним, недавно на Буковине произошла стычка между егерем и любителями зимней охоты.

Ранее на Закарпатье пограничники задержали четверых браконьеров, которые, испугавшись, пожертвовали своим оружием и тушками убитых животных.

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