Во Львовской области будут судить медиков, виновных в смерти пациента

Врачи не смогли правильно диагностировать болезнь, в результате чего парень умер

Фото: politeka.net

Во Львовской области будут судить медиков, виновных в смерти пациента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/023/b66/5c7023b66aaf9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/023/b66/5c7023b66aaf9.jpg 2019-02-25T06:31:00+02:00 Запад Врачи не смогли правильно диагностировать болезнь, в результате чего парень умер

Во Львовской области завершено досудебное расследование в отношении 49-летнего и 75-летнего врачей Жидачевской ЦРБ, которые подозревались в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей.

"Установлено, что 20 июня 2017 года врачи не смогли правильно диагностировать болезнь у пациента. Как следствие – пошло обострение, от которого несовершеннолетний парень умер", – сообщают в прокуратуре.

Отметим, что к обвиняемым применена мера пресечения в виде личного обязательства. Кроме этого, одного из медиков отстранили от должности, а другого – освободили.

За совершенное им грозит до 5 лет тюрьмы и три года лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее в Тернополе умер шестимесячный ребенок. Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую сделали малышке. В тот день девочка выглядела абсолютно здоровой, но вскоре ее состояние резко ухудшилось.

Также мы писали, что в Украине нет четкого определения "врачебной ошибки", однако за ее совершение доктора несут ответственность как во всем мире. Часть ошибок не зависят от врача, например, если в стране низкий уровень развития медицины, медтехники и недостаточно изучена болезнь – в таких случаях доказать вину врача нельзя.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львовской области будут судить медиков, виновных в смерти пациента". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.