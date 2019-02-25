Во Львовской области будут судить медиков, виновных в смерти пациента
Врачи не смогли правильно диагностировать болезнь, в результате чего парень умер
Во Львовской области завершено досудебное расследование в отношении 49-летнего и 75-летнего врачей Жидачевской ЦРБ, которые подозревались в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей.
"Установлено, что 20 июня 2017 года врачи не смогли правильно диагностировать болезнь у пациента. Как следствие – пошло обострение, от которого несовершеннолетний парень умер", – сообщают в прокуратуре.
Отметим, что к обвиняемым применена мера пресечения в виде личного обязательства. Кроме этого, одного из медиков отстранили от должности, а другого – освободили.
За совершенное им грозит до 5 лет тюрьмы и три года лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Ранее в Тернополе умер шестимесячный ребенок. Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую сделали малышке. В тот день девочка выглядела абсолютно здоровой, но вскоре ее состояние резко ухудшилось.
Также мы писали, что в Украине нет четкого определения "врачебной ошибки", однако за ее совершение доктора несут ответственность как во всем мире. Часть ошибок не зависят от врача, например, если в стране низкий уровень развития медицины, медтехники и недостаточно изучена болезнь – в таких случаях доказать вину врача нельзя.
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