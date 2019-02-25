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Во Львовской области будут судить медиков, виновных в смерти пациента

Сегодня, 06:31

Врачи не смогли правильно диагностировать болезнь, в результате чего парень умер

Фото: politeka.net
Во Львовской области будут судить медиков, виновных в смерти пациента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/023/b66/5c7023b66aaf9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/023/b66/5c7023b66aaf9.jpg Запад Врачи не смогли правильно диагностировать болезнь, в результате чего парень умер

Во Львовской области завершено досудебное расследование в отношении 49-летнего и 75-летнего врачей Жидачевской ЦРБ, которые подозревались  в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей.

"Установлено, что 20 июня 2017 года врачи не смогли правильно диагностировать болезнь у пациента. Как следствие – пошло обострение, от которого несовершеннолетний парень умер", – сообщают в прокуратуре.

Отметим, что к обвиняемым применена мера пресечения в виде личного обязательства. Кроме этого, одного из медиков отстранили от должности, а другого – освободили.

За совершенное им грозит до 5 лет тюрьмы и три года лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее в Тернополе умер шестимесячный ребенок. Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую сделали малышке. В тот день девочка выглядела абсолютно здоровой, но вскоре ее состояние резко ухудшилось.

Также мы писали, что в Украине нет четкого определения "врачебной ошибки", однако за ее совершение доктора несут ответственность как во всем мире. Часть ошибок не зависят от врача, например, если в стране низкий уровень развития медицины, медтехники и недостаточно изучена болезнь – в таких случаях доказать вину врача нельзя.

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Тег суд, Львов, медики, врачи

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