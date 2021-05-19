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Во Львовской области бушевала непогода: город затопило (фото, видео)

19 мая, 14:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Спасатели доставали автомобили из воды, на улицах образовались целые озера. Что натворил ливень в городе

Затопленный после ливня город. Скриншот

Затопленный после ливня город. Скриншот

Во Львовской области из-за продолжительных ливней в Червонограде затопило подвалы больницы и жилых домов. Также в воде стоят приусадебные участки и некоторые улицы.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, всего были затоплены 19 приусадебных участков:

  • в селе Стоянов – 14 приусадебных участков (вода самостоятельно сошла).
  • в Червонограде затопило подвальное помещение городской больницы, три жилых дома, пять приусадебных участков и отдельные улицы города.

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Работники ГСЧС откачали уже 650 куб/м воды, а также отбуксировали семь легковушек из затопленных улиц. Сейчас спасатели продолжают откачивать воду.

Напомним, на днях Одесса "поплыла" после ливня с грозой, а машины застряли в пробках.

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Кроме того, 18 мая после полудня Киев накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.

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