Во Львовской области целая семья погибла от коронавируса за праздники

Со временем все члены семьи попали в больницу, однако медикам уже не удалось спасти их

Семья заболела COVID-19 в декабре. Коллаж "Сегодня"

Во Львовской области, в городе Сосновка, от COVID-19 погибла целая семья.

Об этом сообщает "Нео Радио Червоноград".

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25 декабря от COVID-19 умерла 78-летняя женщина, работавшей в больнице медсестрой. После этого на Новый год, 1 января, ушел из жизни 80-летний глава семейства. Через несколько дней, 3 января, умерла их 46-летняя дочь.

"Большой процент поступлений в нашу больницу осуществляется с опозданием. И принятые меры в больнице уже неэффективны, потому что процесс пошел слишком далеко и повернуть назад очень тяжело... Практически все такие пациенты, как правило, попадают в реанимацию, а дальше — на аппарат искусственной вентиляции легких. И вывести из такого состояния очень тяжело", – отметил директор КНП "Сокальской центральной больницы" Роман Швед.

Отмечается, что семья заболела COVID-19 в декабре. Со временем все члены семьи попали в больницу, однако медикам уже не удалось спасти их. Люди до госпитализации некоторое время лечились дома.

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Как защититься от ковида?

По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

За последние месяцы только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

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