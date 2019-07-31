Из-за его халатности бюджет потерял более трехсот тысяч гривен

/ Фото: Pixabay

Во Львовской области чиновник Автодора попал под суд https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-07-31T06:31:00+03:00 Запад Из-за его халатности бюджет потерял более трехсот тысяч гривен

Во Львовской области будут судить за служебную халатность начальника отдела Службы автомобильных дорог. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуре.

Установлено, что в результате халатности должностного лица в пользу филиала одного из государственных предприятий перечислено почти 302 тыс. гривен бюджетных средств. Деньги полагались за услуги по устройству систем мониторинга за состоянием дорог и условиями движения.

Однако, указанная цена была завышенной, а затем интересам государства нанесен тяжелым последствиям.

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За совершенное фигуранту грозит от 2 до 5 лет заключения и три года лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, недавно на Волыни разоблачили масштабную преступную схему ввоза автомобилей в Украину без уплаты налогов

Ранее детективы НАБУ совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством прокуроров ГПУ проводили обыски по месту работы отдельных должностных лиц ГУ ГФС во Львовской области, а также в ряде компаний.

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