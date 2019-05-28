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Во Львовской области чиновника мэрии поймали на взятке

28 мая, 14:39

Начальник отдела земельных ресурсов, архитектуры и градостроительства требовал 1,4 тысячи долларов

Фото: Нацполиция

В райцентре Сокаль Львовской области начальник отдела земельных ресурсов, градостроительства и архитектуры местного горсовета требовал неправомерную выгоду в размере 1,4 тысячи долларов. Сегодня, 28 мая чиновника задержали. Об єтом сообщают в полиции.

В соцсетях сразу появилась информация, о ком именно идет речь.

Как установили оперативники, деньги полагались за содействие в победе на аукционе по предоставлению в аренду земельных участков, подписание договоров аренды, изготовление документации на размещение архитектурных форм. После получения первой части взятки (700 долларов) чиновник был разоблачен.

За совершение этого преступления ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные с конфискацией имущества.

Напомним, недавно главного финансиста Львовской мэрии заподозрили во взяточничестве – чиновника задержали с поличным на получении денег.


Ранее мы писали, что активисты облили краской одного из замов Садового.

Ранее во Львове с подозрением в получении взятки задержали главу Зализнычной райадминистрации. Речь идет о подчиненном мэра Львова Садового – Тарасе Гниде, который был назначен председателем районной администрации в декабре 2017 года.

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Тег взятка, Львов, мэрия, чиновник

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