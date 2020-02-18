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Во Львовской области девять человек попали в больницу с отравлением

18 февраля, 14:45

Массовое отравление произошло на одном из предприятий города

/ Фото: Pixabay

Во Львовской области девять человек госпитализировали с симптомами отравления – в Бродовскую больницу доставили работников одного из предприятий, и поставили им диагноз "острый энтероколит". Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

"В Бродовское отделения полиции 17 февраля поступило сообщение о том, что в инфекционное отделение местной больницы с симптомами отравления были госпитализированы девять человек – работники одного из предприятий в возрасте от 19 до 45 лет. Предварительно врачи диагностировали у них "острый энтероколит", – говорится в сообщении.

Было открыто уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм, санкция которой предусматривает наказание от крупного штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы, проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее в Черновицкой области в больницу попали 129 человек, которые отравились на свадебном банкете: у 20 человек диагностировали сальмонеллез.

Ранее с диагнозом "пищевое отравление" в больницы поступили 13 детей, которые приехали отдыхать на Прикарпатье из Киева: по данным Госпотребслужбы, утром накануне дети позавтракали в кафе, пообедали в частной усадьбе, уже к вечеру им стало плохо.

Впрочем, отравиться можно не только в гостях или заведениях питания, но и дома, пищей, которую вы сами приготовили. Причиной могут стать некачественные или испорченные продукты или блюда, которые готовили или хранили с нарушением санитарных норм. Что нужно и чего категорически нельзя делать при пищевом отравлении, нам рассказали эксперты.

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Источник: Сегодня

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