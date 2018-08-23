Во Львовской области директор дворца культуры попался на взятке

Сегодня, 00:26

Во время получения 10 тысяч грн руководителя дворца культуры задержали

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Директора дворца культуры в Яворовском районе Львовской области задержали во время получения взятки сотрудники полиции, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Руководитель дворца культуры вымогал за аренду зала на 250 человек для проведения бизнес-семинара 10 тысяч грн отдельно от официальной платы, которую организаторы семинара должны были внести на счета учреждения. Во время получения 10 тысяч грн руководителя дворца культуры задержали.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, в Луганской области в служебном кабинете при получении взятки в 10 тысяч гривен задержали судью Старобельского районного суда

Также мы писали, что старшему следователю Генеральной прокуратуры, которого поймали на взятке в размере 50 тысяч долларов, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Не так давно в Киеве погорел на большой взятке директор департамента налогов и сборов физических лиц Государственной фискальной службы
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Источник:

"Сегодня"

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