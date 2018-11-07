Во Львовской области дочь с ножом напала на родную мать

Сегодня, 06:40

Медики диагностировали у потерпевшей "колото-резаную рану спины с проникновением в грудную клетку"

Фото: nur.kz
Фото: nur.kz

В Сколевское отделения полиции поступило сообщение от работника бригады скорой помощи о том, что в одном из сел района в собственном доме пожилой женщине нанесли ножевое ранение. Медики диагностировали у потерпевшей "колото-резаную рану спины с проникновением в грудную клетку" и госпитализировали ее в больницу.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как предварительно установили правоохранители, ножевое ранение 59-летней женщине нанесла  ее 35-летняя дочь. Поздно вечером между женщинами возник семейный бытовой конфликт, во время которого дочь ударила  мать  кухонным ножом в спину", – сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, не так давно  в одной из многоэтажек по улице Панаса Мырного, 18-летний юноша, который состоит на учете в психиатрической больнице, с ножом напал на свою соседку, после чего скрылся с места происшествия. На следующий день хмельницкие оперативники разыскали и задержали его в Киеве.

А во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, желая скрыться с места аварии,  ранил сотрудницу полиции ножом. Злоумышленника задержали, открыто уголовное производство.
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Источник:

"Сегодня"

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