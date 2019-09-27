Во Львовской области две сестры убили новорожденную девочку

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Следователи ГБР сообщили о подозрении в убийстве новорожденного ребенка двум женщинам, которые служат в Львовском пограничном отряде Западного территориального управления Государственной пограничной службы Украины.

"29 июля 2019 военнослужащая Государственной пограничной службы Украины во время домашних родов во дворе собственного дома родила ребенка. Женщина умышленно не перевязала пуповину и ударила новорожденную девочку по голове. Как следствие, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. Родная сестра роженицы, которая также работает в Госпогранслужбе, поместила еще живого травмированного ребенка в полиэтиленовый пакет и закопала вблизи места проживания семьи", – говорится в сообщении ГБР.

Двум женщинам уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве ребенка, совершенного по предварительному сговору группой лиц. В суда подано ходатайство о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня возле Черновцов нашли чемодан с телом ребенка. Жуткую находку обнаружили случайные прохожие. После этого полиция начала разыскивать мать ребенка.

Напомним, ранее в Ровно 21-летняя девушка убила свою маленькую дочь.

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