Во Львовской области двое детей упились спиртным до реанимации

Сегодня, 13:43

Подростки употребляли алкоголь во время празднования дня рождения своего товарища

Родителей притянут к ответственности. Фото: 1news.zp.ua
Родителей притянут к ответственности. Фото: 1news.zp.ua

Двое подростков из Жовковского раойна Львовской области были доставлены в больницу с алкогольным отравлением.

"1 августа в полицию поступило сообщение от медиков, что к ним доставлены двое 13-летних жителей одного из сел района, у которых диагностировали алкогольное отравление", – сообщают в полиции.

Детей поместили в реанимационное отделение. После оказания медицинской помощи обоих отпустили домой, и передали родителям.

Полицейские установили, что подростки употребляли алкоголь во время празднования дня рождения своего товарища.

Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Напомним, недавно на  Закарпатье во время колядования двое подростков отравились алкоголем. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Ранее сообщалось, что 40% подростков потребляют алкогольные напитки по крайней мере один раз в месяц.

Также ученые рассказали, как пить, чтобы не стать алкоголиком
Львов, отравление, реанимация, алкогольное отравление

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Источник:

"Сегодня"

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