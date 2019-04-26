Во Львовской области двухлетний мальчик упал в кастрюлю с кипятком
Ребенок получил ожоги 70% тела, его состояние критическое
Как выяснилось, мама Ивана в день трагедии собиралась стирать одежду и нагрела для этого огромную кастрюлю воды. Женщина вынесла емкость с кипятком на улицу остудить, и когда на мгновение отвлеклась – услышала крики сына. Ребенок упал в кастрюлю.
Сейчас мальчика перевезли из района в ожоговый центр во Львове. В Ивана обожжено 70% тела. Медики уже пересадили кожу ему на ногах, но никаких предсказаний не дают – состояние ребенка критическое.
Напомним, не так давно в Винницкой области годовалая девочка получила ожоги во время купания и через трое суток умерла. За медицинской помощью родители обратились не сразу и лечили девочку самостоятельно в домашних условиях.
А в городе Изюм женщина по неосторожности утопила в ванной двухлетнюю дочь, после чего пыталась покончить жизнь самоубийством.
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