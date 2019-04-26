Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Во Львовской области двухлетний мальчик упал в кастрюлю с кипятком

Сегодня, 14:27

Ребенок получил ожоги 70% тела, его состояние критическое


В селе Соседовичи во Львовской области двухлетний мальчик получил ожоги 70% тела после падения в кастрюлю с кипятком. За жизнь ребенка врачи борются уже 3 сутки.

Как выяснилось, мама Ивана в день трагедии собиралась стирать одежду и нагрела для этого огромную кастрюлю воды. Женщина вынесла емкость с кипятком на улицу остудить, и когда на мгновение отвлеклась – услышала крики сына. Ребенок упал в кастрюлю.

Сейчас мальчика перевезли из района в ожоговый центр во Львове. В Ивана обожжено 70% тела. Медики уже пересадили кожу ему на ногах, но никаких предсказаний не дают – состояние ребенка критическое.

Напомним, не так давно в Винницкой области годовалая девочка получила ожоги во время купания и через трое суток умерла. За медицинской помощью родители обратились не сразу и лечили девочку самостоятельно в домашних условиях.

А в городе Изюм женщина по неосторожности утопила в ванной двухлетнюю дочь, после чего пыталась покончить жизнь самоубийством. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ребенок, кипяток, мальчик, ожоги, Львовская область, кастрюля

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львовской области двухлетний мальчик упал в кастрюлю с кипятком". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Получил ожоги 25% тела: в Донецкой области младенец попал в реанимацию после купания

2 апреля, 13:46

Восьмимесячного мальчика госпитализировали в реанимацию

В Одессе умер младенец, который упал в ванну с кипятком

28 марта, 15:01

Мать должна была разбавить кипяток холодной водой, но не успела

В Николаевской области родители бросили сына после несчастного случая

22 марта, 15:39

Мальчик рисковал жизнью ради спасения собаки

В Одессе мужчина облил 12-летнего ребенка кислотой: подросток получил ожоги

15 августа 2018, 22:27

Недовольный мужчина распылил в сторону мальчика какое-то вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги

В МинВОТ предупредили о последствиях получения гражданства РФ

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)

Крымский мост разрушается: от опоры отвалился кусок. Видео

Жена Руслана Ротаня хвастается отличной фигурой на пляже в Дубае

Кадыров заверил Зеленского, что РФ первой протянет руку помощи

Конец легенды: во Львове закрылся самый популярный ресторан

Что нужно Владимиру Зеленскому от украинцев?

''Это было смешно'': РФ развеселила США имитацией новой ракеты

Супрун обиделись на Ляшко и ответили на его слова (видео)

Первые версии причин возгорания в Соборе Парижской Богоматерии

В городе ликвидация неубиваемых телефонов за полцены

Копеечный способ избавиться от царапин. Цена вопроса - 300 грн

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Сегодня, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Сегодня, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Почему победил Зеленский: мнение аналитика

Модные тренды – 2019, которые вам захочется носить

Скачки, дождь и откровенные наряды девушек