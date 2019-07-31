Пять тысяч долларов от предпринимателя полагались за «победу» в земельном аукционе

/ Фото: Нацполиция

Во Львовской области глава сельсовета погрел на крупной взятке https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/11.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/11.jpg 2019-07-31T12:44:00+03:00 Запад Пять тысяч долларов от предпринимателя полагались за «победу» в земельном аукционе

Во Львовской области разоблачили в получении неправомерной выгоды председателя сельского совета. Чиновник, за содействие в получении земельного участка требовал 5 тыс. долларов. Так, фигурант требовал от предпринимателя деньги за победу в земельном аукционе и получение в аренду земельного участка площадью 5 гектаров. Об этом сообщают в полиции.

При получении первой части взятки в размере двух тысяч долларов чиновника задержали. Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения – содержание под стражей, с альтернативой в качестве залога в размере 96 тыс. гривен.

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Ранее в Луцке при получении взятки задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

Напомним, недавно на Волыни задержали сельского председателя одного из районов области во время получения пяти тысяч долларов взятки.

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