Во Львовской области глава сельсовета погрел на крупной взятке

Во Львовской области разоблачили в получении неправомерной выгоды председателя сельского совета. Чиновник, за содействие в получении земельного участка требовал 5 тыс. долларов. Так, фигурант требовал от предпринимателя деньги за победу в земельном аукционе и получение в аренду земельного участка площадью 5 гектаров. Об этом сообщают в полиции.
При получении первой части взятки в размере двух тысяч долларов чиновника задержали. Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Суд избрал злоумышленнику меру пресечения – содержание под стражей, с альтернативой в качестве залога в размере 96 тыс. гривен.
Ранее в Луцке при получении взятки задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.
Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.
Напомним, недавно на Волыни задержали сельского председателя одного из районов области во время получения пяти тысяч долларов взятки.
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