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Во Львовской области горела ферма: погибли 500 животных

Сегодня, 11:22

Пожар тушили около двух часов на площади 1680 квадратных метров

Фото: ГСЧС

В одном из сел Львовской области на территории частного предприятия тушили мощный пожар. ЧП произошло 15 апреля в с. Лещин Жидачевского района, на площади 1680 квадратных метров.

"В момент прибытия спасателей пожар распространился по покрытию здания. Основные усилия пожарные сосредоточили на спасении животных и недопущения переброски огня на соседние здания. Пожар сопровождался интенсивным выделением продуктов горения", – сообщают в ГСЧС.

Спасатели вывели из горящего здания 1100 свиней. Пожар ликвидировали через два часа после сигнала – в 14:30. Огнем уничтожена крыша и 500 животных. К ликвидации пожара привлекли 26 спасателей и 8 единиц спецтехники. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Напомним, не так давно  во Львовской области пожар на торфяниках тушили несколько суток. Тогда к ликвидации пожара привлекли 75 спасателей. 

Ранее на Закарпатье  горела единственная в Украине долина нарциссов. Огонь охватил полтора гектара поля. Цветы не пострадали и должны зацвести, как всегда, в начале мая. 

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Тег пожар, Львов, свиньи, ферма

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