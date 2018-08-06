Во Львовской области горела старинная деревянная церковь

Храм "Введения в Храм Пресвятой Богородицы" УГКЦ, которому более 200 лет, является памятником архитектуры местного значения

Во Львовской области, в селе Великая Горожанна Николаевского района произошел пожар в церкви "Введения в Храм Пресвятой Богородицы" УГКЦ.

"Церковь деревянная, площадью 125 квадратных метров, высотой 15 метров, 1798 года застройки, является памятником архитектуры местного значения. Сигнал о пожаре поступил пятого августа, около 14.30. В тот момент церковь была закрыта, людей внутри не было", – сообщают в ГСЧС.

На момент прибытия пожарных пламя охватило большую часть здания. Ликвидацию огня усложняло быстрое распространение деревянными конструкциями здания. В результате возгорания обрушились два купола церкви.

На ликвидацию пожара ушло примерно три часа. В результате было уничтожен церковный инвентарь и имущество на площади 90 квадратных метров, три купола и деревянные перегородки. Также повреждены внутренние деревянные стены на площади. Пожарным удалось не допустить возгорания расположенной рядом с церковью колокольни.

К ликвидации пожара работали 29 спасателей и 7 единиц спецтехники.

Напомним, недавно произошел пожар в Православной Церкви Преображения Господня Киевского патриархата, построенной в 1921 году. Эта деревянная церковь – памятник градостроительства и архитектуры местного значения, находится в селе Новица Калушского района.

Также мы писали, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о чрезвычайной пожарной опасности 4-6 августа в некоторых областях Украины.

Ранее в ГСЧС начали масштабную ревизию общественных заведений на соблюдение правил пожарной безопасности.