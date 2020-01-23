Во Львовской области горняки государственных шахт перекрывали дорогу, требуя зарплат

Участники акции говорят: заработанных денег не видят уже третий месяц

Требуя выплаты зарплаты, горняки государственного предприятия "Львовуголь" перекрыли международную трассу. Говорят: денег не видят уже третий месяц. "Сегодня" выясняли, сколько задолжали шахтерам, и удалось ли участникам акции получить ответы на свои вопросы.

Полсотни человек в касках, с плакатами и флагами вышли на дорогу в районе села Комаровка Львовской области. Шахтеры ходят по тротуару, чтобы привлечь внимание чиновников и добиться выплаты заработанного еще за ноябрь.

"Перевели вчера тысячу гривен, это на протяжении месяца. Я, например, работаю один в семье, у меня двое детей маленьких, плюс – жена. Это просто-напросто уже абсурд", – не сдерживает эмоций проходчик шахты "Степная" Александр Горбач.

К акциям горнякам не привыкать. Перекрывать дорогу съехались работники всех семи шахт области.

"Просим министра обратить внимание, и нашего Президента – чтобы обратил внимание на шахтеров. У горняков тяжелый труд, и задолженности у них тоже большие. Молодые семьи, маленькие дети, нет денег на питание. И есть молодые семьи, которые снимают квартиры, их нечем оплачивать", – рассказывает машинистка компрессора Червоноградской шахты Галина Луцик.

Вблизи села Комаровка легковые и грузовые автомобили собираются в небольшие очереди. Горняки пропускают машины каждые 15 минут. Рейсовые автобусы едут без задержки. Водители в основном мирно ждут своей очереди. Всех, кто спешит, горняки пропускают.

"Ожидать не готовы, потому что едем с ребенком в больницу. Но и понимаю тех людей, которые бастуют. Люди отработали, соответственно – за выполненную работу должна быть какая-то оплата, правильно", – говорит водитель Марина Савуляк.

"Поддерживаю, правильно. Если они отработали, а им задерживают зарплату, то они же не стоят просто так, чтобы постоять", – добавляет водитель Петр Зинчук.

Восемь тысяч работников государственных шахт остаются без зарплаты. На днях получили только 16% – за ноябрь. В целом долг – более 300 млн. грн.

"Очень много молодых ребят рассчитываются, выезжают на другие работы. Мы не видим дальше перспективы, нам также надо есть, кормить семьи", – говорит председатель Независимого профсоюза Великомостовской шахты Ольга Божок.

Третьи сутки во Львовской облгосадминистрации голодают председатели независимых шахтерских профсоюзов. Говорят: на такой шаг решились после поездки в министерство.

"В министерстве заверили нас, что до конца месяца будет выплачена заработная плата. Ну, хотя бы за ноябрь. Никакого результата это не приносит. Хотя бы какие-то письма гарантийные, когда оплата будет в срок. Не так, чтобы по телефону говорили: "завтра-послезавтра". А четко чтобы было указано – такое-то число, столько-то", – объясняет председатель Независимого профсоюза шахты "Межиреченская" ГП "Львовуголь" Василий Лисняк.

Кроме проблем с зарплатами, шахтеры не видят и стратегии развития угольной отрасли в Украине. Лидеры профсоюзов заявили, что в администрации собираются голодать, пока не получат графика погашения задолженности.

Ранее "Сегодня" писали о том, что с 2020 года минимальная зарплата в Украиневыросла на 550 гривен.

А тем временем в Пенсионном фонде рассказали, на основе какой зарплаты людям будут пересчитывать пенсии.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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