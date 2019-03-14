Во Львовской области гремела стрельба: пострадавший умер в больнице
45-летнего местного жителя доставили в медучреждение с ранением ноги
В городе Борислав Львовской области произошла стрельба. Пострадавший, 45-летний местный житель, который получил ранение ноги, скончался в больнице.
"13 марта около 20.30 поступило сообщение о том, что на площади Ивана Франко неизвестный выстрелил в мужчину, после чего убежал", – сообщают в полиции.
Потерпевшего, который ранее был судим, доставили к медикам и сразу прооперировали. Сегодня, 14 марта около десяти утра, мужчина скончался.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение).
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника. Назначены экспертизы, в том числе и судебно-медицинская.
Полицейские просят свидетелей происшествия помочь в поисках стрелка.
Напомним, недавно в Луцке накануне на улице Набережной гремела стрельба. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников.
Установлено, что один человек погиб, еще двое госпитализированы. Как одну из основных версий следствие рассматривает бандитские разборки двух групп с применением огнестрельного и холодного оружия.
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