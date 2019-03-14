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Во Львовской области гремела стрельба: пострадавший умер в больнице

Сегодня, 18:27

45-летнего местного жителя доставили в медучреждение с ранением ноги

Фото: Facebook
Во Львовской области гремела стрельба: пострадавший умер в больнице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a80/71e/5c8a8071e39f6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a80/71e/5c8a8071e39f6.jpg Запад 45-летнего местного жителя доставили в медучреждение с ранением ноги

В городе Борислав Львовской области произошла стрельба. Пострадавший, 45-летний местный житель, который получил ранение ноги, скончался в больнице.

"13 марта около 20.30 поступило сообщение о том, что на площади Ивана Франко неизвестный выстрелил в мужчину, после чего убежал", – сообщают в полиции.

Потерпевшего, который ранее был судим, доставили к медикам и сразу прооперировали. Сегодня, 14 марта около десяти утра, мужчина скончался.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника. Назначены экспертизы, в том числе и судебно-медицинская.

Полицейские просят свидетелей происшествия помочь в поисках стрелка.

Напомним, недавно в Луцке накануне на улице Набережной гремела стрельба. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников.

Установлено, что один человек погиб, еще двое госпитализированы. Как одну из основных версий следствие рассматривает бандитские разборки двух групп с применением огнестрельного и холодного оружия.

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Тег Львов, больница, ранение, стрельба

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