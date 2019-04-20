Во Львовской области грузовик сбил насмерть ребенка

Мальчик погиб по пути в церковь, когда переходил трассу по пешеходному переходу

Фото: из открытых источников..

Во Львовской области в результате наезда грузовика погиб ребенок. Трагедия произошла в Каменка-Бугском районе 20 апреля, на трассе Киев – Чоп. Об этом сообщила спикер областного управления Нацполиции Светлана Добровольская.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается возраст и личность ребенка, а также обстоятельства ДТП", – заявила она, добавив, что погибшему мальчику на вид около семи лет.

В свою очередь, по данным издания "Варта 1", авария произошла в поселке Запытив, около 11:30, а погибшего ребенка фура протянула под колесами несколько метров.

"Грузовик Renault совершила наезд на мальчика возрастом около 9 лет. По словам свидетелей, мальчик шел на учебу в церковь и переходил по пешеходному переходу. Одна машина остановилась, фура не успела. Протащил ребенка под колесом еще где-то семь метров. Водителя фуры от самосуда забрали на экспертизу", – говорится в сообщении.

Напомним, не так давно на трассе Львов – Тернополь не разминулись две иномарки. Женщина – водитель Audi шла на обгон, выехала на встречную полосу и врезалась в Subaru, в результате чего легковушки превратились в металлолом.

Кроме этого, мы писали, что ДТП с летальным исходом произошло в селе Угриново, что в Ивано-Франковской области: шестеро человек получили травмы, еще двое – погибли.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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