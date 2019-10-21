Во Львовской области идут раскопки убитых чекистами украинцев

Всего за пару дней исследователи нашли около двух десятков останков

В городе Дрогобыч Львовской области, во дворе бывшей тюрьмы, где теперь находится Мемориальный комплекс "Тюрьма на Стрыйской", возобновились раскопки захоронений, начатые около 30 лет назад.

"Вот вам "мир по-русски": в первые дни оккупации Дрогобыча Красной Армией, по официальным данным, в подвалах и во дворе тюрьмы расстреляли три тысячи украинцев. Затем на месте массовых захоронений высадили яблоневый сад", – рассказала в Facebook Галина Плачинда.

Всего за пару дней, восстановив раскопки, исследователи нашли около двух десятков останков, и это, преимущественно, мужчины от 20 до 40 лет.

"Самое ужасное – даже не простреленные черепа, а не косточки, из которых теперь, как из конструктора "лего", ученые собирают скелет за скелетом, потому, что тела сбрасывали в выкопанные ямы, как мешки с мусором. Лично мне страшнее было увидеть истлевшие домашние тапочки", – добавляет автор поста.

Ранее в Житомирской области, вблизи села Шумск, исследователи обнаружили массовое захоронение гражданских лиц. За одну неделю поисковики эксгумировали останки 29 человек. Всего на этой территории нашли останки более 170 убитых.

Кроме того, человеческие останки нашли в центре Ивано-Франковска. На массовое захоронение натолкнулись коммунальщики, когда прокладывали кабель у озера. Через пару часов обнаружили более полсотни скелетов.

Ранее сообщалось, о массовом захоронение в воинской части. 19 скелетов обнаружили на действующем армейском объекте Ровенской области. Останки нашли в братской могиле, которую годами никто не замечал.У жертв простреленные черепа и даже сохранилась одежда.

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Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче

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