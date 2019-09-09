Во Львовской области иномарка насмерть сбила семейную пару

Фото: ГУНП во Львовской области

Во Львовской области произошло жуткое ДТП – под колесами микроавтобуса Opel Vivaro погибла супружеская пара.

Как сообщили в пресс-службе полиции региона, ДТП произошло около 20:45 8 сентября на трассе Львов-Шегини в Мостиском районе. Выяснилось, что Opel Vivaro, за рулем которого находился 27-летний житель Яворивского района, сбил мужчину и женщину в возрасте 77 и 66 лет. Пешеходы оказались супругами, они скончались на месте.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины", - рассказали в полиции и отметили, что водителю иномарки грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Сейчас по факту смертельного ДТП проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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