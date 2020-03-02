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Во Львовской области ищут особо опасного преступника: фото и приметы

2 марта, 09:56

Тина Наринецкая

Мужчина жестоко убил 22-летнюю девушку

Во Львовской области разыскивают изверга, который убил 22-летнюю девушку и сбежал. Фото и приметы преступника опубликовали в пресс-службе местной полиции.

Приметы убийцы: рост преступника – около 170 см. Он шатен и носит бороду. Одет мужчина был в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки. Кроме того, разыскиваемый может быть вооружен.

Имя преступника – Тур Виктор Васильевич. Он 1963 года рождения, житель Харьковской области. Само убийство произошло около 22:00 1 марта в городе Обухов. Его жертвой стала 22-летняя девушка. Также он подстрелил 41-летнего мужчину.

Всех, кто владеет информацией, которая поможет установить местонахождение злоумышленника, в полиции просят звонить на оперативную линию 102.

Кроме того, недавно в Кривом Роге полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве и расчленении женщины.

Также мы писали, что в Киеве из-за ревности убили 18-летнюю девушку. Подозреваемого задержали в Полтаве.

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фото полиция розыск приметы Львовская область

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