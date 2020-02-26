Во Львовской области из смятого автомобиля вытащили двух погибших: фото с места ДТП

Еще одного мужчину госпитализировали в областную больницу

Во Львовской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Как написали в пресс-службе, утром на трассе "Киев – Чоп" в селе Конюхов Стрыйского района столкнулись – BMW X3 и Ford Focus.

Погибли его 53-летний водитель и 49-летняя пассажирка, оба – жители Закарпатской области. Сайт zaxid.net уточняет, что за рулем BMW был 49-летний львовянин. Его с различными травмами госпитализировали в Стрыйскую центральную районную больницу.

В результате ДТП автомобиль Ford Focus получил серьезные повреждения, его смяло в груду металлолома. Спасатели с помощью гидравлического оборудования вытащили погибших из автомобиля.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП и решают вопрос об открытии уголовного производства.

По информации патрульных, один из водителей выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем.

Напомним, недавно во Львовской области столкнулись "Жигули", автопоезд и микроавтобус. В результате ДТП пострадали три человека.

Также ранее стали известны подробности трагедии во Львовской области, где погибли четыре парня, которые попали в аварию в селе Коты . Ребята заехали на дискотеку по дороге домой со свадьбы. Водитель не удержал машину на дороге, и она рухнула в водоем.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться