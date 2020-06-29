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Во Львовской области из-за ливней затопило санатории (фото)

29 июня, 14:16

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Воду из зданий откачивали спасатели

Сильные дожди и грозы продолжают заливать западные регионы Украины. В частности, непогода бушует во Львовской области – там ливни натворили беды в курортном городе Моршин.

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Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, ливни затопили подвалы четырех санаториев города и Дворца культуры.

"28 июня в 22:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в городе Моршин в результате прохождения грозы (сильный дождь, ливень) произошло подтопление подвалов пяти объектов – 4 санаторно-гостиничных комплексов и Дворца культуры", - говорится в сообщении.

На место сразу же направили спасателей. Те откачали из затопленных санаториев 142 куб. м воды. А вот во Дворце культуры помощь спасателей не понадобилась – уровень воды упал самостоятельно.

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Напомним, в последние дни сильные дожди привели к масштабным паводкам в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, чтопосле наводнения есть еще одна скрытая опасность.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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фото спасатели затопление ГСЧС Львовска область Моршин

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