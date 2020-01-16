Во Львовской области изувеченная живодерами собака спасает щенков: трогательное видео

Мае отрезали лапы и сейчас она привыкает к новым протезам

Фото: za.in.ua

Во Львовской области собака Мая, которой в прошлом году живодеры отрезали лапы, спасает выброшенных на свалку щенков. Еще недавно животное спасали волонтеры, сообщает "5 канал".

Сейчас она привыкает к новым протезам.

"По 10-15 мин днем, утром и вечером проводим занятия с ней. Прогнозы, через три месяца планируем, что она будет самостоятельно на них, передних лапах, ходить и дальше будем заниматься задними лапками", – рассказал руководитель центра адаптации животных Олег Брижик.

Щенков, которых кормит Мая, волонтеры нашли в мусорном контейнере. В центр адаптации их привезли еле живыми.

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"Были холода, заморозки и мы забрали щенков. Отогрели оперативно. Из трех мы спасли двух", – сообщил руководитель центра.

Когда щенки начали пищать, Мая начала лаять, и работники центра отдали их ей.

"Они настолько начали Маю сосать, что у Маи появилась лактация. И сейчас она их кормит. Она относится к ним, как мамка", – рассказала сотрудница центра Оксана.

Теперь брошенные щенки обрели новую маму. Несмотря на все сложности, Мая привыкает к материнству. А волонтеры надеются уже через месяц найти малышам хозяев.

Напомним, недавно во Львовской области для выброшенной из окна многоэтажки кошки нашли новую семью. Подростки выбросили животное с девятого этажа и сняли это на видео.

Ранее постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня", почему важно защищать животных.

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