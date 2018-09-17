Во Львовской области изъяли гранатомет, пистолеты и около 600 патронов

Недавно во Львовской области правоохранители изъяли 12 единиц оружия, 8 гранат и 585 патронов. Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества полицейские изымали во время обысков в ходе расследований, в отдельных случаях владельцы сдавали опасные "игрушки" добровольно.

"В частности, правоохранители изъяли 1 гранатомет; 5 винтовок и карабинов; 5 пистолетов; 1 травматическое оружие; 8 гранат; 585 патронов", – сообщают в полиции.

Так, на днях во Львове полицейские провели обыск в доме и подвале ранее судимого 36-летнего львовянина. Во время осмотра был обнаружен гранатомет "РПГ-22". По словам хозяина, его он приобрел в Одессе у незнакомца.

А 14 сентября во время обыска в доме 51-летнего жителя одного из сел Старосамборского района полицейские обнаружили карабин системы "Браунинг", пневматическую винтовку, винтовку марки "ИЖ-17" с прицелом и глушителем, патроны, штык-нож и два взрывных пакеты.

Оружие и боеприпасы полицейские направили на экспертизу, устанавливается их происхождение.

По этим фактам возбуждены уголовные производства. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, не так давно в Хмельницкой области работники полиции и СБУ, с помощью бойцов спецподразделения КОРД, задержали преступную группировку, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным стрелковым оружием на территории Украины.

Ранее мы сообщали, что во Львове 18-летний парень хранил дома арсенал оружия. Во время обыска в одной из квартир многоэтажки в микрорайоне Сыхов сотрудники полиции обнаружили пистолет "Макарова", емкость с порохом, патроны разного калибра, а также к охотничьему оружию несколько гильз.



Добавим, что в последнее время в Украине муссируется тема разрешения на ношение оружия. Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" рассказывал обо всех "за" и "против" и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев.