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Во Львовской области изъяли восемь тонн спирта и десятки тысяч бутылок "испорченной" водки

Сегодня, 06:30

Полицейские "накрыли" подпольный цех по производству алкоголя с оборотом в пять миллионов гривен

Фото: Нацполиция
Во Львовской области изъяли восемь тонн спирта и десятки тысяч бутылок "испорченной" водки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/630/dd0/5ca630dd09471.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/630/dd0/5ca630dd09471.jpg Запад Полицейские «накрыли» подпольный цех по производству алкоголя с оборотом в пять миллионов гривен

В городе Червоноград Львовской области обнаружили крупный цех по производству поддельного алкоголя. Мощность цеха позволяла выпускать до трех тысяч бутылок в сутки. Во время обысков изъяли более 8 тонн спирта и 25 800 бутылок фальсификата. По предварительным данным стоимость изъятого алкоголя составляет более 5,2 миллиона гривен.

К "бизнесу" причастны восемь жителей Львовской области. Используя поддельные акцизные марки, они продавали фальсификат под логотипом торговой марки, которая давно прекратила выпуск продукции.

Оптово алкоголь хранился на "перевалочных базах" в Хмельницкой и Закарпатской областях, а распространяли его на территории всего Западного региона. Также были установлены и каналы поставок сырья. Поставщиком спирта оказался житель Львовской области.

Открыто уголовное производство по ст. 199 УКУ. Проводятся мероприятия по привлечению организаторов к ответственности за совершение уголовных преступлений.

Напомним, во Львовской области "наварили" суррогатной водки на сто тысяч гривен. Полицейские изъяли 150 литров спирта и более 700 бутылок уже готовой продукции. Весь суррогат злоумышленники реализовывали в торговых заведениях Сокольского района под видом водки различных торговых марок.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области работники полиции сами "варили" и продавали суррогатный алкоголь местным жителям. У них нашли около 600 литров нереализованных запасов, весь фальсификат изъяли их коллеги по службе.

Также мы писали, что Хмельницкой области накрыли подпольный цех, где во время обысков изъяли более 3 тысяч литров фальсифицированного алкоголя и 700 литров спирта.

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Тег алкоголь, водка, цех, суррогат

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