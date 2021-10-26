Во Львовской области могут отключить отопление школам, больницам и детским домам

Во Львовской областной государственной администрации объяснили, почему коммунальные заведения могут остаться без тепла

Первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик назвал заведения, где могут не включить отопление/Коллаж: Сегодня

Во Львовской области, где двухлетней девочке зажало руку во включенной электромясорубке, коммунальные учреждения, которые находятся в подчинении областного совета, могут остаться без отопления.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик.

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Каковы причины?

По словам Андрея Годика, депутаты Львовского областного совета проигнорировали сессионное заседание, а руководитель Львовского областного совета отменила его. Вследствие этого коммунальные учреждения могут остаться без отопления.

Где могут не включить отопление?

"Это — областные больницы, лицеи и другие образовательные учреждения, детские дома, заведения культуры, среди которых и музеи с уникальными коллекциями, требующими соответствующего температурного режима и влажности. Несмотря на то, что государство снизило цену на этот энергоноситель ровно наполовину от рыночной цены, Львовский областной совет впервые за несколько лет отказался дофинансировать разницу в цене энергоносителя", — отметил Андрей Годик.

Газовый шантаж РФ

Первый заместитель председателя Львовской ОГА заявил, что из-за газового шантажа России выросла цена на отопление и разницу должны дофинансировать органы местной власти.

"Из-за меморандума между правительством, представителями органов местного самоуправления и "Нафтогазом", цену на энергоносители в отопительном сезоне 2021-2022 удалось зафиксировать в размере 16,5 грн/м3 с НДС и транспортировкой. Разницу между планируемыми 8-10 и 16,5 грн /м3 и пытались сегодня компенсировать областным коммунальным учреждениям до конца года. Из почти 150 миллионов гривен, на которые перевыполнен областной бюджет, по состоянию на октябрь, для дофинансирования энергоносителей до конца года всем учреждениям нужно около 49 млн гривен. Если зима будет теплая, область сможет дополнительно сэкономить", — сообщил Годик.

Политический шантаж

Чиновник уверен, что львовские депутаты, прикрываясь коронавирусом, оставили без газа коммунальные учреждения. Он заявил, что это — "политический шантаж".

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"Поэтому заключить контракт с поставщиком газа и оплатить энергоносители до конца года бюджетные учреждения, которые находятся на попечении областного совета, не могут. Хочу подчеркнуть, что такая позиция фракции ЕС "чем хуже людям — тем лучше нам" является позицией на стороне нашего врага России, потому что это такой же шантаж государства и пренебрежение безопасностью людей. Я убежден, что политические манипуляции точно не должны быть важнее, чем безопасность и здоровье людей. Больницы, школы, лицеи, культурные учреждения и, прежде всего, люди не должны быть заложниками политической игры Европейской Солидарности", — подчеркнул Андрей Годик.

Похожая ситуация в Закарпатской области

На Закарпатье в Мукачево и его окрестностях около 30 школ остались без газоснабжения. Из-за того, что нечем отапливать учебные классы, детей отправили на дистанционное обучение.

Кроме того, без тепла остались дошкольники. Однако их пока согревают электрическими обогревателями.

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