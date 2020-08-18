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Во Львовской области "красный" город отказался ужесточать карантин

18 августа, 10:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Самборские депутаты считают, что решение комиссии ТЭБ и ЧС противоречит Конституции

Во Львовской области Самборский городской совет отказался выполнять решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС от 13 августа, согласно которому в городе установлен самый высокий уровень эпидемиологической опасности – "красный".

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Это решение местные депутаты приняли в понедельник, 17 августа. В это время под стенами мэрии проходил пикет нескольких десятков предпринимателей с требованием не запрещать им работать, передает Zaxid.net.

Самборские депутаты считают, что решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС об отнесении Самбора к "красной" зоне эпидемиологической опасности противоречит Конституции, поэтому общественному транспорту и предпринимателям, в частности, из сферы торговли и общественного питания, разрешили работать в обычном режиме, но с соблюдением карантинных требований.

Кроме того, депутаты приняли обращение к президенту, министру здравоохранения и главе Львовской областной государственной администрации об отмене "красного" уровня эпидемиологической опасности в Cамборе, поскольку считают, что оно не соответствует реальному положению дел с заболеваемостью COVID-19.

Решение Самборского горсовета должны утвердить на своем заседании городская комиссия ТЭБ и ЧС.

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Ранее мы сообщали, что во Львовской области от коронавируса умер руководитель центра первичной медицинской помощи.

Также напомним, Кабмин изменил критерии, по которым Украину делят на зоны карантина.

Тем временем карантинные зоны пересмотрены. Подробности смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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