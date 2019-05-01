Во Львовской области курсант сбил двух людей: есть погибшие

Предварительно, водитель не справился с управлением

Фото: ГБР

Смертельное ДТП случилось на автодороге в Сколевском районе Львовской области. Курсант МВД наехал на двух пешеходов, сообщили на сайте ГБР.

"Парень, двигаясь в населенном пункте, не справился с управлением и въехал в припаркованный на обочине дороги автомобиль. После этого его автомобиль отбросило на встречную полосу движения, где находились парень и девушка. Парень 2000 года рождения был доставлен в реанимационное отделение больницы в состоянии комы с открытой черепно-мозговой травмой. Второй пешеход, девушка 2002 года рождения, погибла на месте ДТП от полученных травм", – говориться в сообщении ведомства.

Сам водитель также был травмирован и доставлен в хирургическое отделение больницы для операции. По предварительному заключению врачей, курсант был трезв. Врачи сейчас запрещают общаться с парнем. Следователи будут проводить с водителем следственные действия, как только его состояние улучшится.

По факту ДТП уже начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). Виновнику грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с возможным лишением водительских прав на срок до трех лет.

Напомним, недавно в Одессе на улице Семена Палия, на территории одного из гаражных кооперативов, нашли изувеченное тело мужчины. Установили, что мужчина погиб в результате ДТП, а его тело от полученного удара перелетело через забор.

Также мы писали о том, что в результате ДТП в Орловской области в России с участием автомобиля "КамАЗ" и пассажирским автобусом Yutong пострадали 15 граждан Украины.

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