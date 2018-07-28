Во Львовской области квадроцикл влетел в группу людей: шестеро пострадавших

В пгт. Верхнее Синевидное Львовской области житель областного центра 1991 года рождения, управляя квадроциклом, съехал с дороги и совершил наезд на группу людей. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА

Пятеро из шести пострадавших, среди которых – четверо несовершеннолетних, были доставлены в Сколивскую районную больницу с травмами различной степени тяжести. У некоторых закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Как сообщалось, 17-летняя жительница Ровно, управляя квадроциклом, врезалась в автомобиль "ЗИЛ", припаркованный на обочине. Затем машина влетела в придорожное дерево. В результате столкновения 17-летний пассажир скончался от травм.\

Ранее квадроцикл сбил полуторагодовалую девочку в городском парке Днепра. Малышку увезли в реанимацию. Едва не дошло до самосуда.

А в Ровенской области, на автодороге Киев-Ковель, произошло ДТП с участием квадроцикла "Honda" и автомобиля "Volkswagen Touareg". В результате аварии травмы получили семь человек.