Во Львовской области квадроцикл влетел в группу людей: шестеро пострадавших

Сегодня, 12:02

Пять человек госпитализированы, четверо травмированных – дети 

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В пгт. Верхнее Синевидное Львовской области житель областного центра 1991 года рождения, управляя квадроциклом, съехал с дороги и совершил наезд на группу людей. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА

Пятеро из шести пострадавших, среди которых – четверо несовершеннолетних, были доставлены в Сколивскую районную больницу с травмами различной степени тяжести. У некоторых закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Как сообщалось, 17-летняя жительница Ровно, управляя квадроциклом, врезалась в автомобиль "ЗИЛ", припаркованный на обочине. Затем машина влетела в придорожное дерево. В результате столкновения 17-летний пассажир скончался от травм.\

Ранее квадроцикл сбил полуторагодовалую девочку в городском парке Днепра. Малышку увезли в реанимацию. Едва не дошло до самосуда.  

А в Ровенской области, на автодороге Киев-Ковель, произошло ДТП с участием квадроцикла "Honda" и автомобиля "Volkswagen Touareg". В результате аварии травмы получили семь человек.
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"Сегодня"

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