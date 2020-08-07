Во Львовской области легковушка дважды переехала четырехлетнюю девочку (видео 18+)

В городе Дрогобыч во Львовской области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие – машина дважды переехала четырехлетнюю девочку.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент случился 6 августа около 18:20.

"Как предварительно установили стражи порядка, водитель автомобиля Volkswagen Golf, 19-летний житель города Самбор, двигаясь задним ходом, совершил наезд на четырехлетнюю девочку, местную жительницу, которая каталась на самокате", - говорится в сообщении.

Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали. За ее жизнь сейчас борются медики. Между тем, в Сети появилось видео происшествия, сделанное камерами видеонаблюдения. На записи видно, как девочка стоит на небольшом расстоянии от машины, которая начала двигаться и сбила ребенка. После этого водитель, не заметив малышку, дважды ее переехал.

Стоит добавить, что, судя по всему, шофер так и не понял, что произошло до тех пор, пока его не вытащили из-за руля разъяренные очевидцы.

Внимание! Видео не для слабонервных, 18+!

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Видео: Facebook/Автопартнер Крым

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