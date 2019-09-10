Во Львовской области легковушка насмерть сбила велосипедиста

Во Львовской области произошло жуткое ДТП – под колесами легковушки погиб велосипедист. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария произошла около 19:25 9 сентября около на трассе Комарно-Николаев в одном из сел Городокского района. Как выяснилось, за рулем Nissan Tiida находилась 32-летняя жительница города Стрый. А под колесами легковушки погиб 56-летний местный житель. Мужчина скончался на месте.

"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины", – рассказали в полиции и отметили, что санкция статьи предполагает наказание в виде от трех до пяти лет лишение свободы.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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