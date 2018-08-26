Во Львовской области легковушка с ребенком в салоне слетела с моста и перевернулась

Водитель госпитализирован с многочисленными травмами, в медучреждение также попали два пассажира, в том числе ребенок

В результате ДТП, в котором легковой автомобиль съехал с моста, упал в реку и перевернулся, пострадали три человека – водитель и двое пассажиров – женщина и ребенок. Об этом сообщил руководитель пресс-службы полиции во Львовской области Светлана Добровольская на своей странице в соцсети Facebook.

Авария произошла на автодороге Львов-Самбор-Ужгород в селе Стрелки 25 августа.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Шкода Октавиа", 38-летний житель района, не справился с управлением, съехал с моста в реку, где машина перевернулась. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу с диагнозом: сочетанная травма тела, закрытая черепно-мозговая травма, переломы бедра и голени", – уточнила спикер облполиции.

Также в медицинское учреждение с травмами доставлены 33-летняя женщина и пятилетний мальчик, которые являются односельчанами водителя.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Не так давно мы писали о том, как под Киевом во время погони полицейский автомобиль слетел в реку.

А в Днепре легковой автомобиль слетел с моста и чудом не задел другие машины. Доставали упавшее авто две пожарные машины. Кроме того, легковушку залили водой, чтобы она не загорелась. Похожее ДТП произошло в Кривом Роге.