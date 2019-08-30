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Во Львовской области легковушка слетела в кювет и перевернулась: есть погибший

30 августа, 12:24

Водитель от полученных травм скончался на месте

/ Фото: Сегодня

Во Львовской области произошло смертельное ДТП – Ford Fiesta слетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло 29 августа в селе Глинск. Как выяснилось, водитель Ford Fiesta, 26-летний житель района, не справился с управлением. Из-за этого легковушка съехала в кювет и перевернулась. Мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

"По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП легковушка кювет погибший Львовска область

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