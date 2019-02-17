Во Львовской области легковушка врезалась в пограничный пост: есть погибшие
Водителя иномарки с травмами госпитализировали в реанимацию
Во Львовской области легковушка слетела в кювет и врезалась в здание недействующего пограничного поста. Два человека погибли, сообщили в пресс-службе ГУНП области.
ДТП произошло 16 февраля в селе Заречье Старосамборского района. Как выяснилось 27-летний водитель Volkswagen Passat не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и врезался в здание недействующего поста пограничников.
В результате аварии погибли двое пассажиров иномарки возрастом 27 и 46 лет. Также пострадал водитель легковушки, его госпитализировали в реанимацию.
"Устанавливаются обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства", – отметили в полиции
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.
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