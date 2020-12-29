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Во Львовской области лесорубы избили и привязали к грузовику активиста

29 декабря, 10:59

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пострадавший пытался снять на телефон вырубку леса

В селе Лавочное Сколевского района Львовской области во время вырубки леса избили и привязали к грузовику местного активиста, выступавшего против вырубки лесов.

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Об этом сообщил народный депутат Антон Поляков в своем Telegram-канале.

По его словам, не обращая внимания на все обращения и сопротивление местного населения, продолжается массовая вырубка леса.

"Во время очередной такой вырубки лесорубы решили не церемониться с местным журналистом, попытавшимся зафиксировать их действия на камеру телефона, избили активиста, привязали тросом к бамперу грузовика и продолжили "воспитательную работу", решив проехаться с привязанным человеком", – говорится в сообщении.

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В ситуацию вмешались местные жители, они спасли активиста и вызвали полицию.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области сотрудников лесхоза подозревают в незаконной вырубке и продаже древесины особо ценных пород на сумму более чем 6,6 миллиона гривен.

Также напомним, в Житомирской области нарушители "заработали" на продаже леса 8 млн гривен.

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вырубка леса активист Львовская область нападение лесорубы
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