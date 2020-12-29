Во Львовской области лесорубы избили и привязали к грузовику активиста

В селе Лавочное Сколевского района Львовской области во время вырубки леса избили и привязали к грузовику местного активиста, выступавшего против вырубки лесов.
Об этом сообщил народный депутат Антон Поляков в своем Telegram-канале.
По его словам, не обращая внимания на все обращения и сопротивление местного населения, продолжается массовая вырубка леса.
"Во время очередной такой вырубки лесорубы решили не церемониться с местным журналистом, попытавшимся зафиксировать их действия на камеру телефона, избили активиста, привязали тросом к бамперу грузовика и продолжили "воспитательную работу", решив проехаться с привязанным человеком", – говорится в сообщении.
В ситуацию вмешались местные жители, они спасли активиста и вызвали полицию.
Ранее мы сообщали, что во Львовской области сотрудников лесхоза подозревают в незаконной вырубке и продаже древесины особо ценных пород на сумму более чем 6,6 миллиона гривен.
Также напомним, в Житомирской области нарушители "заработали" на продаже леса 8 млн гривен.
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