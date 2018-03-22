Во Львовской области ликвидировали целую сеть нелегальных АЗС
Во время обысков были найдены талоны на миллионы и 70 тысяч тонн горючего
Нелегальные автозаправки. Фото: пресс-служба ГФС
Нелегальные автозаправки. Фото: пресс-служба ГФС
Нелегальные автозаправки. Фото: пресс-служба ГФС
Нелегальные автозаправки. Фото: пресс-служба ГФС
На территории Львовской области ликвидировали 10 нелегальных АЗС, которые продавали бензин, автомобильный газ и дизельное топливо.
Как сообщает источник "Сегодня", в людных местах по всему Львову были расставлены блок-пункты, где за наличные без кассового аппарата продавали дизельное топливо и газ, прямо из цистерны, по ценам ниже рыночных. Топливо, как правило, было производства России.
"В рамках уголовного расследования было установлено, что в регионе осуществляется незаконное производство и сбыт через сеть подпольных АЗС подакцизных товаров", – сообщают в ГФС Львовской области.
Во время проведения 16 обысков по месту жительства фигурантов дела, в их автомобилях и на самих АЗС были изъяты черновые записи, финансово-хозяйственные документы и более 70 тыс. литров горючего. Также там нашлись талоны на горючее, ориентировочной стоимостью 2,6 млн гривен и около 160 тыс. наличными в гривне и валюте.
Напомним, недавно в одном из райцентров Ровенской области разоблачили автозаправочную станцию, где велась розничная торговля ГСМ без разрешительных документов. Было изъято более 7 тысяч литров дизельного топлива на сумму 155 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области полицейские изъяли крупную партию фальсифицированных лекарств и оборудования.
А в Никополе Днепропетровской области полиция разоблачила работу подпольного цеха по производству фальсифицированных водочных изделий.
Также в Киевской области, на территории одного из сел Вышгородского района ликвидировали подпольный цех по производству пива.
Вы сейчас просматриваете новость "Во Львовской области ликвидировали целую сеть нелегальных АЗС". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"