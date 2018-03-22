Во Львовской области ликвидировали целую сеть нелегальных АЗС

Во время обысков были найдены талоны на миллионы и 70 тысяч тонн горючего

На территории Львовской области ликвидировали 10 нелегальных АЗС, которые продавали бензин, автомобильный газ и дизельное топливо.

Как сообщает источник "Сегодня", в людных местах по всему Львову были расставлены блок-пункты, где за наличные без кассового аппарата продавали дизельное топливо и газ, прямо из цистерны, по ценам ниже рыночных. Топливо, как правило, было производства России.

"В рамках уголовного расследования было установлено, что в регионе осуществляется незаконное производство и сбыт через сеть подпольных АЗС подакцизных товаров", – сообщают в ГФС Львовской области.

Во время проведения 16 обысков по месту жительства фигурантов дела, в их автомобилях и на самих АЗС были изъяты черновые записи, финансово-хозяйственные документы и более 70 тыс. литров горючего. Также там нашлись талоны на горючее, ориентировочной стоимостью 2,6 млн гривен и около 160 тыс. наличными в гривне и валюте.

Напомним, недавно в одном из райцентров Ровенской области разоблачили автозаправочную станцию, где велась розничная торговля ГСМ без разрешительных документов. Было изъято более 7 тысяч литров дизельного топлива на сумму 155 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области полицейские изъяли крупную партию фальсифицированных лекарств и оборудования.

А в Никополе Днепропетровской области полиция разоблачила работу подпольного цеха по производству фальсифицированных водочных изделий.

Также в Киевской области, на территории одного из сел Вышгородского района ликвидировали подпольный цех по производству пива.