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Во Львовской области мальчик из-за укуса змеи попал в реанимацию. В каком он состоянии

24 июня 2021 20:46

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

После инцидента ребенок был в тяжелом, но не критическом состоянии – он был в сознании

Во Львовской области змея укусила 12-летнего мальчика в правую ногу. Ребенок провел в реанимации три дня.

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Об этом рассказал врач-анестезиолог Западноукраинского специализированного детского центра Тарас Борачок, пишет zaxid.net.

Инцидент произошел во дворе в одном из сел Мостиского района.

"Состояние парня было тяжелое, но не критическое, он был в сознании. Пациент жаловался на боль, отек на месте укуса, тошноту, рвоту. На месте укуса было посинения и четко видны две точки, которые остаются после укуса гадюки", — рассказал медик.

Ребенок провел три дня в реанимации, 23 июня его перевели в педиатрическое отделение. Там он будет проходить дальнейшее лечение.

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Борачок отметил, что это не первый случай, когда детей после укусов госпитализируют к ним в больницу.

Напомним, в Харькове местная жительница нашла змею в своей квартире. Ее ловили полицейские.

Также мы рассказывали, как себя вести, чтобы змея не напала.

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