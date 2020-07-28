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Во Львовской области маршрутка с пассажирами слетела в кювет: много пострадавших

28 июля, 14:47

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В аварии пострадал маленький ребенок

Во Львовской области, где недавно после ДТП погибла 16-летняя девочка, в жуткую аварию попал маршрутный автобус.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, сегодня, 28 июля, около 9:20 возле села Великая Озимина в Самборском районе маршрутка с людьми слетела в кювет. Выяснилось, что водитель автобуса сообщением Самбор – Дрогобыч, 59-летний житель Самбора, на повороте не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали семь пассажиров автобуса, в том числе и 4-летний ребенок. Всем им понадобилась медицинская помощь. Их диагнозы в полиции не уточнили.

По факту аварии уже открыли уголовное производство. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, не так давно во Львовской области на трассе Киев – Чоп дорогу не поделили сразу три автомобиля. В аварии погибли два человека, еще один – ранен.

Кроме того, ранее неподалеку от Мукачева в ДТП погибли три человека: водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров – 10-летняя девочка и 23-летний молодой человек.

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ДТП фото маршрутка кювет Львовская область пострадавшие

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