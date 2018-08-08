Во Львовской области медсестра из психбольницы торговала наркотиками

Сегодня, 07:00

У фигурантки изъяли  пакет с психотропным веществом "амфетамин" стоимостью около ста тысяч гривен


Во время задержания. Фото: Нацполиция

Во время задержания. Фото: Нацполиция

Во время задержания. Фото: Нацполиция

Работники Департамента противодействия наркопреступности перекрыли межрегиональный канал поставки амфетамина в одну из психиатрических больниц Львовской области.

"Медсестра психиатрической больницы решила подзаработать, занимаясь сбытом амфетамина. Среди своих знакомых драгдилер нашла оптового поставщика и наладила канал поступления амфетамина из столицы", – сообщают в полиции.

Вместо помощи душевнобольным людям она сбывала психотроп в больнице и по месту жительства.

Медсестру задержали во время получения оптовой партии наркотиков в одном из почтовых отделений. Уфигурантки изъяли пакет с психотропным веществом "амфетамин". По ценам "черного рынка", стоимость изъятых наркотиков составляет более 100 тыс. гривен.

Следствие по делу продолжается и проводятся мероприятия по установлению других лиц, причастных к поставкам наркотика.

Напомним, недавно   в Мукачево со стрельбой задержали опасного преступника. При проведении более 20 обысков было изъято 7,5 л опиума экстракционного, а это – 150 тыс. доз наркотика на сумму около 15 млн гривен. Во время задержания один из злоумышленников оказал сопротивление требованиям полицейских.

Также мы писали, что  Украине стоит декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления, рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко
наркотики, Львов, медсестра, амфетамин

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Источник:

"Сегодня"

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