Во Львовской области медсестра из психбольницы торговала наркотиками

У фигурантки изъяли пакет с психотропным веществом "амфетамин" стоимостью около ста тысяч гривен

Работники Департамента противодействия наркопреступности перекрыли межрегиональный канал поставки амфетамина в одну из психиатрических больниц Львовской области.

"Медсестра психиатрической больницы решила подзаработать, занимаясь сбытом амфетамина. Среди своих знакомых драгдилер нашла оптового поставщика и наладила канал поступления амфетамина из столицы", – сообщают в полиции.

Вместо помощи душевнобольным людям она сбывала психотроп в больнице и по месту жительства.

Медсестру задержали во время получения оптовой партии наркотиков в одном из почтовых отделений. Уфигурантки изъяли пакет с психотропным веществом "амфетамин". По ценам "черного рынка", стоимость изъятых наркотиков составляет более 100 тыс. гривен.

Следствие по делу продолжается и проводятся мероприятия по установлению других лиц, причастных к поставкам наркотика.

Напомним, недавно в Мукачево со стрельбой задержали опасного преступника. При проведении более 20 обысков было изъято 7,5 л опиума экстракционного, а это – 150 тыс. доз наркотика на сумму около 15 млн гривен. Во время задержания один из злоумышленников оказал сопротивление требованиям полицейских.

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