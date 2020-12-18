Во Львовской области микроавтобус попал в ДТП: пострадали 10 человек, среди них дети

Во Львовской области на автодороге Киев-Чоп возле села Конюхов в Стрыйском районе произошло ДТП, в котором пострадали 10 человек, среди них двое маленьких детей.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла 17 декабря около 22:45. Водитель микроавтобуса Volkswagen, 34-летний житель Черновцов, выполняя маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen Golf, которым управлял 47-летний житель Закарпатья.
В результате аварии травмировались водители, 22-летний пассажир Volkswagen Golf, житель Закарпатья, а также семь пассажиров микроавтобуса возрастом 19, 25, 30, 66, 69 лет и двое детей двух, четырех и пяти лет – жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
Всех пострадавших в аварии госпитализировали. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
По данному факту открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".
Максимальное наказание – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Ранее мы сообщали, что под Одессой из-за гололеда столкнулись автобус и легковушка.
Также напомним, на Донбассе столкнулись две легковушки.
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