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Во Львовской области мужчина "под кайфом" угрожал людям игрушечным автоматом: видео

19 августа, 03:04

Руслан Ровик Руслан Ровик

Шофер и его пассажир рассказали полиции, что просто "пошутили"

Во Львове патрульные задержали мужчину, который из окна автомобиля размахивал предметом, похожим на автомат.

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Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

"В городе Львов ввели оперативный план "Перехват". Все экипажи получили ориентировку на поиск автомобиля Mitsubishi Galant, пассажир которого, по словам очевидцев, демонстрировал через окно предмет, похожий на автомат", - говорится в сообщении.

Люди, которые обратились к стражам порядка, предоставили им видео инцидента и рассказали, куда ехала машина с подозреваемым.

Видео: Нацполиция

Вскоре автомобиль обнаружили на одном из перекрестков, патрульные приказали водителю остановиться. Во время проверки в машине был обнаружен игрушечный автомат.

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Мужчины сказали, что просто пошутили, а копы заметили у водителя признаки наркотического опьянения и предложили ему пройти проверку. Результат оказался положительным – 23-летний шофер находился под воздействием марихуаны.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области произошло ДТП с участием полицейского – правоохранитель за рулем легковушки сбил пешехода и скрылся с места аварии. Мужчине теперь грозит до восьми лет за решеткой.

Также напомним, во Львовской области легковушка дважды переехала четырехлетнюю девочку.

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Львов Львовская область автомат полицейские

Источник: Сегодня

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