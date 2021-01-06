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Во Львовской области мужчина покончил с собой с помощью петарды

6 января, 15:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Погибшим оказался 30-летний житель райцентра

В городе Броды Львовской области полицейские расследуют обстоятельства смерти мужчины.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, трагедия произошла сегодня, 6 января, около восьми часов утра. На оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в парковой зоне по улице Замковой обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Бродовского отделения полиции, а также специалисты-взрывотехники, кинологи и эксперты-криминалисты.

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Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 30-летний житель райцентра. Также предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство, использовав для этого петарду.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".

Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области женщина застрелила двоих дочек и покончила с собой.

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Также напомним, в Днепре врач, у которого подозревали COVID-19, покончил жизнь самоубийством.

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труп полиция самоубийство мужчина петарда Львовская область
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