Во Львовской области мужчина покончил с собой с помощью петарды

В городе Броды Львовской области полицейские расследуют обстоятельства смерти мужчины.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, трагедия произошла сегодня, 6 января, около восьми часов утра. На оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в парковой зоне по улице Замковой обнаружено тело мужчины без признаков жизни.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Бродовского отделения полиции, а также специалисты-взрывотехники, кинологи и эксперты-криминалисты.
Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 30-летний житель райцентра. Также предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство, использовав для этого петарду.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".
Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.
Ранее мы сообщали, что во Львовской области женщина застрелила двоих дочек и покончила с собой.
Также напомним, в Днепре врач, у которого подозревали COVID-19, покончил жизнь самоубийством.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк