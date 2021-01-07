Українська
$ 28,4
34,85
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Во Львовской области мужчина привязал собаку к машине и ездил с ней по городу

7 января, 15:08

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сейчас жизни собаки ничего не угрожает

Во Львовской области полицейские установили злоумышленника, который управлял автомобилем с привязанным к фаркопу псом.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, по факту жестокого обращения с животным следователи открыли уголовное производство.

Максимальное наказание, которое грозит 53-летнему жителю Новояворовска – до трех лет ограничения свободы.

"Правоохранители благодарны неравнодушной женщине, которая, увидев факт недопустимого обращения с животным, не прошла мимо, а сделала все, чтобы пресечь преступление и привлекла к событию внимание общественности. Также полицейские благодарны жителям, которые помогли установить личность злоумышленника", – говорится в сообщении.

Известно, что 6 января во время мониторинга социальных сетей сотрудники Яворовского отдела полиции наткнулись на пост женщины, которая и рассказала о жестоком обращении с собакой.

В тренде
На Полтавщине люди перекрыли трассу Киев – Харьков: требуют снизить цены на газ (фото)
Реклама

В публикации было указано, что событие произошло на автодороге между селами Старычи и Шкло, животное было травмировано. Правоохранители опросили автора поста и установили личность злоумышленника.

Сейчас проводится досудебное расследование. Собаке оказана медицинская помощь, угрозы ее жизни нет.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области живодеры жестоко поиздевались над собакой.

Также напомним, в Днепре мужчина ранил кота из пневматической винтовки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

животные собака полиция Львовская область живодер жестокое обращение
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Грядут лютые морозы и опять гололед: прогноз погоды на январь
Грядут лютые морозы и опять гололед: прогноз погоды на январьУкраина
Новогоднее обращение Зеленского: полное видео
Новогоднее обращение Зеленского: полное видеоПолитика
"Никаких застолий": на Львовщине жители села отказались от поминокЗапад
5 лет тюрьмы за красную звезду на шапке: во Львове копы задержали
5 лет тюрьмы за красную звезду на шапке: во Львове копы задержали "фаната СССР"Украина
Во Львовской области лесорубы избили и привязали к грузовику активиста
Во Львовской области лесорубы избили и привязали к грузовику активистаЗапад
Нападение лесорубов на активиста на Львовщине: появились неожиданные подробности
Нападение лесорубов на активиста на Львовщине: появились неожиданные подробностиЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять