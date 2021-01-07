Во Львовской области мужчина привязал собаку к машине и ездил с ней по городу

Сейчас жизни собаки ничего не угрожает

Во Львовской области полицейские установили злоумышленника, который управлял автомобилем с привязанным к фаркопу псом.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, по факту жестокого обращения с животным следователи открыли уголовное производство.

Максимальное наказание, которое грозит 53-летнему жителю Новояворовска – до трех лет ограничения свободы.

"Правоохранители благодарны неравнодушной женщине, которая, увидев факт недопустимого обращения с животным, не прошла мимо, а сделала все, чтобы пресечь преступление и привлекла к событию внимание общественности. Также полицейские благодарны жителям, которые помогли установить личность злоумышленника", – говорится в сообщении.

Известно, что 6 января во время мониторинга социальных сетей сотрудники Яворовского отдела полиции наткнулись на пост женщины, которая и рассказала о жестоком обращении с собакой.

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В публикации было указано, что событие произошло на автодороге между селами Старычи и Шкло, животное было травмировано. Правоохранители опросили автора поста и установили личность злоумышленника.

Сейчас проводится досудебное расследование. Собаке оказана медицинская помощь, угрозы ее жизни нет.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области живодеры жестоко поиздевались над собакой.

Также напомним, в Днепре мужчина ранил кота из пневматической винтовки.

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