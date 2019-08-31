Во Львовской области мужчина сбил отца с двумя детьми: погиб младенец

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Во Львовской области произошло ДТП, в результате которого погиб младенец. Еще один ребенок и их отец пострадали, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как рассказали в ведомстве, 30 августа в Стрыйский отдел полиции сообщили, что в 20:22 в райцентре на улице Галицкой произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля Volkswagen Т-5, 60-летний житель города Моршин, сбил 40-летнего местного жителя и его двух несовершеннолетних детей.

"В результате ДТП 4-месячный мальчик умер от полученных травм в больнице. Его двухлетняя сестренка госпитализирована в травматологию, у нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы губы и лобной области. Их отец также госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими телесными повреждениями", – рассказали правоохранители.

Водителя автомобиля уже задержали. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее в Харькове произошло серьезное ДТП на проспекте Гагарина – столкнулись две легковушки и грузовик. В аварии пострадали два человека, а водитель одного из автомобилей с места происшествия скрылся.

Кроме этого, в Запорожье семь женщин попали в больницу после автомобильной аварии, кода маршрутка влетела в припаркованный на обочине грузовик, а после этого еще и врезалась в легковушку.

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