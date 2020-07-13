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Во Львовской области мужчина устроил стрельбу в больнице: есть раненый

13 июля, 14:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Полицейские задержали злоумышленника

Во Львовской области мужчина поссорился с охранником больницы и прострелил ему ногу. Правоохранители уже задержали злоумышленника, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации копов, стрельба произошла в медучреждении города Винники. На вызов прибыли следователи, полицейские и оперативники уголовного розыска. Полицейские выяснили, что между нарушителем и 63-летним работником гражданской охраны возник конфликт. Затем злоумышленник достал пистолет Флобера и выстрелил в ногу пострадавшему, после чего скрылся.

Вскоре полицейские разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался 63-летний житель Львова. Суд должен избрать ему меру пресечения. Оружие, из которого вели стрельбу, изъяли и отправили на экспертизу.

Следователи уже открыли уголовное производство по факту хулиганства. Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно в центре Одессы возле одного из ресторанов на Французском бульваре произошла драка со стрельбой и поножовщиной. Полицейские задержали семерых участников инцидента.

Кроме того, ранее во Львове случилась резонансная драка – подрались около ста футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии. Среди пострадавших оказались и двое копов, которые прибыли на место конфликта. После драки задержали 12 человек, из которых 8 оказались иностранцами.

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