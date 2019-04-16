Во Львовской области мужчину атаковала змея

Пострадавшего доставили в больницу

Фото: ГСЧС

Во Львовской области 42-летний житель одного из сел пострадал от укуса змеи.

"Вчера, 15 апреля в 15:42 в с. Плоска Перемышлянского района мужчину ужалила змея. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Перемышлянскую ЦРБ", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, не так давно во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. После того, как ее атаковала змея, малышка прожила еще три дня.

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Ранее во Львовской и Черновицкой областях из-за укусов змей пострадали два ребенка.

А в одном из сел Тисменицкого района, что на Прикарпатье, женщина во дворе своего дома обнаружила змеиное гнездо. Рептилии устроили "жилище" под ступеньками старого дома. Там хозяева нашли несколько десятков яиц и маленьких змеенышей.

Также в Ивано-Франковкой области змея напала на восьмилетнего мальчика, после чего ребенка доставили в больницу.

Кроме этого, мы писали, что самая опасная змея Западного региона – это гадюка обыкновенная.

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